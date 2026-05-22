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Lenda do Barcelona, Iniesta assume primeiro clube na carreira como técnico

Espanhol está próximo de assinar contrato com clube do Emirados Árabes

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
11:59
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Andrés Iniesta com a camisa do Vissel Kobe, do Japão (Foto: AFP)
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Lenda do Barcelona, Andrés Iniesta está próximo de assinar contrato como novo técnico do Gulf United, da segunda divisão do Emirados Árabes. O ex-jogador espanhol conduzirá seu primeiro trabalho como treinador na carreira.

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Fundado em 2019, o Gulf United ocupa apenas a 10ª colocação da UAE Division 1 restando quatro jogos a serem disputados. Iniesta chega na próxima temporada com a missão de fazer com que o clube conquiste um acesso e figure na elite do Emirados Árabes.

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Próximo de ser anunciado pelo Gulf United, Iniesta tem conhecimento dos Emirados Árabes após defender o Emirates em 2023/2024, que foi o último clube defendido pelo espanhol. E na próxima temporada, o novo treinador deve reencontrar seu ex-time, que está sendo rebaixado na UAE Pro League.

No novo clube, Iniesta deve encontrar nomes conhecidos, como Leroy Fer, que já jogou por Swansea, Norwich e Feyenoord, e Robin Quaison, que já defendeu Mainz e Al-Ettifaq. Não há informações sobre tempo de contrato que o espanhol deve assinar com o Gulf United.

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Fútbol.- Andrés Iniesta ficha por el Emirates FC de Emiratos: &#8220;Tengo ilusión por seguir disfrutando del fútbol&#8221;
Iniesta com a camisa do Emirates, dos Emirados Árabes (Foto: Divulgação)

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