Hojlund cobrou o pênalti que classificou o Manchester United para a final da Copa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 14:49 • Londres (ING)

O Manchester United ficou por centímetros - literalmente - de dar um vexame histórico na semifinal da Copa da Inglaterra. Isso por que os Diabos Vermelhos empataram por 3 a 3 com o Coventry City, da segunda divisão, após abrir 3 a 0 no placar, e quase tomaram o gol da virada no último minuto da prorrogação - o lance foi anulado por impedimento.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Os gols do jogo foram marcados por McTominay, Maguire e Bruno Fernandes, para o United; e por Simms, O'Hare e Wright para o Coventry City. Na disputa de pênaltis, Casemiro desperdiçou para os DIabos Vermelhos, enquanto O'Hare e Sheaf perderam pelo lado do Coventry.

⚽ COMO FOI O JOGO?

O Manchester United, embora favorito, adotou uma postura conservadora no jogo, e preferiu tocar bola com lentidão entre os zagueiros ao invés de acelerar as jogadas e pressionar o adversário, que disputa apenas a segunda divisão da Inglaterra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 23 minutos do primeiro tempo, os Diabos Vermelhos abriram o placar com McTominay: o meia invadiu a área e completou, quase dentro do gol, cruzamento rasteiro de Dalot, em jogada bem trabalhada pelo lado direito.

Mesmo com vantagem no placar, o United seguiu com seu jogo preguiçoso. O Coventry, por sua vez, manteve o plano de se fechar no campo de defesa e aguardar as ações dos ditos favoritos. No final do segundo tempo, Maguire ampliou o placar de cabeça, finalizando cobrança de escanteio.

Na volta do segundo tempo, o Manchester United ainda marcou o terceiro gol, que parecia ter encaminhado a classificação do clube para a decisão da Copa da Inglaterra: Bruno Fernandes recebeu dentro da área, limpou a marcação com um drible curto e finalizou cruzado.

Com 3 a 0 contra, o Coventry City não se abalou e partiu para cima do Manchester United. Aos 26 minutos do segundo tempo, Simms diminuiu o placar com um belo chute de primeira, após cruzamento do lado direito.

Oito minutos depois, O'Hare arriscou de fora da área e contou com um desvio na zaga do United para enganar o goleiro Onana e reduzir o placar para 3 a 2. Nos acréscimos do segundo tempo, de pênalti, Haji Wright empatou a partida e forçou a prorrogação.

No prolongamento do jogo, o Coventry City se lançou ao ataque de maneira corajosa, já que o emocional do jogo estava do seu lado. Nas arquibancadas, torcedores cantavam que Erik ten Hag, treinador do United, seria demitido no dia seguinte, fator que pressionou o adversário.

Com o controle da partida, o Coventry City ainda acertou a trave durante e marcou o gol da virada no último minuto da prorrogação. A arbitragem, no entanto, anulou a jogada por impedimento. O placar em 3 a 3 forçou a disputa de pênaltis para definir o classificado para a decisão da Copa da Inglaterra.

Nas penalidades, Casemiro perdeu o primeiro pênalti da disputa; O'Hare, na terceira cobrança do Coventry, também desperdiçou e deixou tudo igual. Na batida seguinte, Sheaf isolou a cobrança e Hojlund sacramentou a classificação do United na quinta cobrança.

O camisa 10 do Coventry City, O'Hare, marcou um gol no tempo normal do jogo e desperdiçou uma das cobranças de pênalti (Foto: Glyn KIRK / AFP)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo do Manchester United está marcado para quarta-feira (24), às 16h (hora de Brasília), diante do Sheffield United pela Premier League. O Coventry City, por sua vez, enfrenta o Hull City na mesma quarta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), pela Championship, a segunda divisão da Inglaterra, competição da qual é apenas o oitavo colocado.

A final da Copa da Inglaterra entre Manchester United e Manchester City está marcada para o dia 25 de maio, um sábado, no Estádio de Wembley com horário a definir.