Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 12:32 • Manchester (ING)

Independemente do resultado da Copa da Inglaterra neste sábado (25), o Manchester United decidiu demitir Erik ten Hag após a final contra o Manchester City. Para o lugar do holandês, dois nomes surgem como possibilidade real para o clube inglês: Pochettino, que deixou o Chelsea na terça (21), e De Zerbi, que está livre no mercado após a passagem pelo Brighton.

Segundo o jornal inglês 'The Guardian', esta é a medida mais significativa tomada por Sir Jim Ratcliffe e seus aliados desde que a Ineos assumiu uma participação minoritária, quando o bilionário comprou 25% das ações do Manchester United e tomou o controle das operações de futebol do clube.

- Nossa ambição é clara: queremos ver o Manchester United de volta onde merece, no mais alto topo do futebol inglês, europeu e mundial - declarou o CEO, após assumir a posição dos ingleses em janeiro.

Apesar das diversas lesões do elenco durante a temporada, as dificuldades dos Red Devils nesta temporada fizeram com que os jogadores e a direção do clube perdessem a fé em Ten Hag, que não obteve resultados grandiosos no comando do United.

O treinador encerrou a participação do clube de Old Trafford no oitavo lugar na Premier League, o pior resultado na liga desde 1990. Com o objetivo de classificar para a Europa League, o clássico da cidade de Manchester será a última chance do United de se classificar para a competição europeia.