Manchester City define contratação de peso para a próxima temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 17:46 • Manchester (ING)

Eliminado das quartas de final da Champions League para o Real Madrid, o Manchester City definiu a sua prioridade para a próxima temporada. Segundo o 'The Guardian', Pep Guardiola pediu a contratação de Jamal Musiala, do Bayern de Munique.

Desejo dos Cityzens desde 2022/23, o meio-campista de 21 anos está atraindo os olhares do treinador espanhol, mas o negócio não está perto de ser fácil.

Aos 21 anos, Musiala é visto como um dos grandes nomes do Bayern de Munique, não só para o atual momento como também para o futuro. Em 2019, os bávaros pagaram cerca de €200 mil (cerca de R$1 milhão) ao Chelsea para contratar o jogador, ainda nas categorias de base. Em 2020 foi lançado ao profissional, ganhando cada vez mais destaque no clube alemão.

De acordo com a publicação do jornal britânico, o Bayern não vai vender Musiala por menos de €100 milhões (em torno de R$554 milhões), dificultando o negócio com os ingleses. A contratação do alemão se dá pela carência no meio-campo do City por conta das saídas importantes de Gündogan, Cole Palmer e Mahrez.

Além de Jamal Musiala, o Manchester City também monitora Lucas Paquetá, do West Ham, dado como provável jogador de Pep Guardiola na próxima temporada, e Eberechi Eze, do Crystal Palace.

Na atual temporada, Musiala soma 12 gols e sete assistências em 36 partidas pelos bávaros. Com a Bundesliga perdida para o Bayer Leverkusen, Thomas Tuchel aposta todas as fichas na Champions League, em que vai encarar o Real Madrid na semifinal.

