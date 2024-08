Manchester City anuncia retorno de ídolo; entenda o caso

Jogador é muito querido por Pep Guardiola (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 18:45 • Barcelona (ESP)

Gündoğan retorna ao Manchester City, após uma temporada no Barcelona. O meia de 33 anos tem acordo com os ingleses por um contrato até junho de 2025, renovável por mais uma temporada. A informação é do site "The Athletic", os jornais espanhóis "Mundo Deportivo" e "Sport", e o canal alemão "Sky Sport".

Embora tenha participado da pré-temporada com clube espanhol, o alemão não foi relacionado para a estreia no Campeonato Espanhol, contra o Valencia. A imprensa catalã divulgou que o Barcelona visava aliviar a folha salarial e abrir espaço para outras contratações. Por conta disso, o clube colocou o jogador no mercado e consequentemente, o City apareceu.

O meia ficou por sete temporadas no clube inglês, e em 2023, se transferiu ao Barcelona a custo zero. No clube catalão, Gündoğan teve uma temporada regular na Espanha, com cinco gols e 14 assistências. No entanto, sofreu com a falta de títulos, e conviveu com questionamentos e cobranças públicas de maior comprometimento do elenco, gerando uma crise interna.

O técnico Pep Guardiola era a favor do retorne do meia, que conquistou 14 títulos e fez 60 gols e 36 assistências em 304 jogos nos seus sete anos no Manchester City. Times da Turquia e Arábia Saudita também demonstraram interesse.

Gündogan é o segundo reforço do Manchester City na temporada 2024/25, se juntando ao brasileiro Savinho, ex-Girona.