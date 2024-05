Luis Enrique define alvo para substituir Mbappé no PSG, afirma jornalista

Mbappé e Luis Enrique na eliminação do PSG para o Borussia Dortmund. (AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 16:58 • Paris (FRA)

Com a confirmação da saída de Mbappé do PSG, feita pelo próprio jogador na tarde desta sexta (10), a cúpula do PSG já começa a traçar planos para manter a competitividade da equipe mesmo após a despedida de seu maior craque. Segundo o jornalista Fabrice Hawkins, do portal francês RMC Sport, Luis Enrique, treinador do time parisiense, definiu mais um alvo entre os possíveis nomes para substituir o craque: Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli.

+ Mbappé anuncia que vai deixar o PSG

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Representantes do clube francês já foram até a Itália para conversar com o staff do georgiano de 23 anos. Segundo informações, Kvara ficou balançado com a chance de se transferir para o PSG.

Porém, as negociações ainda estão longe de um final feliz. O acordo entre o jogador e os franceses ainda não foi concretizado, e além disso, o Napoli, na figura do dono Aurelio De Laurentiis, costuma adotar uma postura rígida quando o assunto é liberar estrelas.

Na janela passada, quando Victor Osimhen recebeu ofertas de múltiplos gigantes europeus, o time italiano fez jogo duríssimo e conseguiu manter o atacante. Kvaratskhelia, assim como o camisa nove, é ídolo e um dos protagonistas da equipe, que deve fazer de tudo para tentar manter um de seus destaques.

Observado como substituto de Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia em ação pelo Napoli. CARLO HERMANN / AFP

Com a provável dificuldade nas negociações, o PSG precisará ficar de olho em outros nomes plausíveis para reforçar o ataque. Semanas atrás, foi ventilado que o clube estaria planejando uma proposta pela jovem promessa do Barcelona, Lamine Yamal. Para isso, o clube teria que desembolsar uma quantia astronômica próxima de 1 bilhão de reais.

Com a oficialização da saída de Kylian Mbappé, o PSG promete agressividade no mercado e deve ser um dos grandes protagonistas da próxima janela de transferências.

➡️ Borussia Dortmund x Real Madrid: veja data, horário e onde vai ser disputada a final da Champions League 2023/24