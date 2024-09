Lucas Lovat marca o gol da vitória, e Akhmat Gronzny vence fora de casa na Copa da Rússia

Lucas Lovat marcou o gol da vitória de sua equipe na Copa da Rússia (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 16:54 • Grózni (RUS)

O Akmat Gronzny conquistou uma importante vitória na Copa da Rússia. Com ajuda fundamental do brasileiro Lucas Lovat, a equipe venceu o time do FC Pari, por 2 a 1, fora de casa, pela quarta rodada da competição. Coube ao brasileiro decretar o triunfo com um gol de pênalti, aos 14 minutos da etapa final.

A vitória fora dos seus domínios era fundamental para as ambições do Akhmat Gronzy. Com o resultado, a equipe chegou ao seis pontos na tabela de classificação e ocupa a terceira posição, do grupo C. A liderança pertence ao Krasnodar, com nove pontos. O segundo colocado é o CSKA Moscow, com oito.

Embora reconheça a força dos adversários, Lovat acredita no poder de superação de sua equipe e evidenciou a importância do resultado.

- Embora todos saibam da força dos primeiros colocados da nossa chave, podemos sim surpreender. A campanha de recuperação que tivemos ano passado mostra a força e o espírito de luta da nossa equipe. Sendo assim, essa vitória de hoje foi essencial para as nossas pretensões na competição - disse o ex-jogador de Avaí e Grêmio.

Agora Lovat e o Akhmat voltam a priorizar a recuperação no Campeonato Russo. A equipe enfrentará o Krylya Samara, na próxima segunda-feira, pela nona rodada da competição.