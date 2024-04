Liverpool sofre dura derrota em casa, Leverkusen vence West Ham e segue brilhando… Os resultados do dia na Liga Europa

Liverpool vai precisar de quatro gols de diferença para avançar às semis da Liga Europa (DARREN STAPLES/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 17:59 • Liverpool (ING)

Com o fim da rodada da Champions League, a Liga Europa entrou em cena. Nesta quinta-feira (11), quatro jogos marcaram o duelo de ida das quartas de final, em um total de nove gols, com destaque para a derrota do Liverpool e a vitória do Bayer Leverkusen.

Os duelos da volta serão disputados na próxima semana, no dia 18, a partir das 16h (de Brasília). Em caso de empate no placar agregado, as disputas vão para as penalidades. As semifinais serão realizadas nos dias 2 e 9 de maio, e a final no dia 22 de maio.

DERROTA DOLORIDA!

Um dos principais candidatos ao título da Europa League, o Liverpool foi derrotado para a Atalanta por 3 a 0, em pleno Anfield, e vê a classificação ficar muito distante. Scamacca foi o homem do jogo, com dois gols, um em cada tempo regulamentar, e Mario Pašalić.

SENSAÇÃO EUROPEIA

Também um dos mais candidatos à conquista da Liga Europa pela campanha na atual temporada, o Bayer Leverkusen parecia ficar no empate com o West Ham, de Lucas Paquetá, na Alemanha, mas encontrou o caminho do gol no fim do segundo tempo.

Aos 37 minutos, Hofmann balançou a rede pela primeira vez na partida, em rebote de Fabianski, na finalização de Jonathan Tah. Logo depois, aos 45', foi a vez de Victor Boniface selar a vitória.

Confira os resultados do dia na Liga Europa:

Liverpool 0x3 Atalanta

Benfica 2x1 Olympique de Marseille

Milan 0x1 Roma

Bayer Leverkusen 2x0 West Ham

