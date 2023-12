Neste domingo (17), às 16h45 (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain visita o Lille no Stade Pierre-Mauroy, na Alta França, em jogo válido pela 16ª rodada da Ligue 1. Os parisienses lideram a competição e querem vencer para dar continuidade ao bom desempenho; os Mastins, por outro lado, contam com a força de sua torcida para buscar a diminuição da vantagem dos comandados de Luis Enrique para seis pontos. O jogo terá transmissão do Star+.