A Fifa permite que alterações na lista de relacionados sejam feitas até 24 horas antes da estreia na competição. Manchester City, Al-Ittihad, Al-Ahly, Auckland City, León e Fluminense vão com força máxima, com exceção do Urawa Red Diamonds, do Japão, que terá desfalque de Hiroki Sakai, lateral presente nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2018 pelo Japão.