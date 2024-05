Lenda viva! Confira a lista de títulos de Marco Reus pelo Borussia Dortmund

Marco Reus em despedida oficial no Westfalenstadion. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 17:20 • Londres (ING)

Marco Reus é um dos grandes personagens da decisão da Champions League 23/24, entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Aos 34 anos, o meia está de saída do time aurinegro e pode conquistar o maior troféu da carreira em seu jogo de despedida.

O mais emblemático é que Reus retornará ao Estádio de Wembley, onde foi vice-campeão da Champions na temporada 12-13, para o Bayern de Munique, com gol sofrido nos minutos finais. A conquista do troféu continental enriqueceria ainda mais o legado do meia no clube, além de exorcizar por completo um fantasma do passado.

Reus ainda não decidiu qual será o próximo capítulo da carreira. A MLS, dos Estados Unidos, é vista como um dos prováveis destinos ao final do contrato com o Borussia. No Westfalenstadion, o meia marcou época como um verdadeiro maestro: ágil, habilidoso, definidor. Em 12 temporadas pelo clube, foram quatro taças conquistadas. Veja a lista:

Os títulos de Marco Reus

Supercopa da Alemanha 2013

A primeira taça de Reus com o Borussia Dortmund foi justamente contra um dos grandes rivais da equipe, o Bayern de Munique. Em sua primeira temporada, Reus se mostrou decisivo e marcou dois gols nos Bávaros. O placar final ficou em 4 a 2 para os Auringeros.

Copa da Alemanha 16/17

O segundo título de Marco foi a Copa da Alemanha, diante do Eintracht Frankfurt. O placar de 2 a 1 não contou com participação em gols do meia: o herói do título foi Aubameyang, um dos notáveis companheiros de Reus na passagem pelo clube.

Supercopa da Alemanha 2019

Seis anos depois, a vítima de Reus na Supercopa da Alemanha foi a mesma. Desta vez por 2 a 0, com gols de Paco Alcácer e Jadon Sancho, o Borussia foi campeão diante do Bayern de Munique e levantou o trófeu da Supercopa pela sexta vez na história.

Copa da Alemanha 20/21

Anos depois, mais veterano, Reus conquistou seu título mais recente pelo Borussia. Contra o RB Leipzig, Reus deu duas assistências: uma para Haaland e outra para Sancho, e o Borussia levantou o sexto título da DFB Pokal.

Marco Reus ergue a taça da DFB Pokal 20/21. (Foto: Reprodução)