Lenda do Manchester United detona time após classificação na Copa da Inglaterra

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 16:38 • Londres (ING)

O ex-jogador e ídolo do Manchester United, Roy Keane, detonou a atuação dos Diabos Vermelhos diante do Coventry City pela Copa da Inglaterra. Na crítica, o irlandês fez uma referência às divisões que as equipes disputam no campeonato inglês.

- O Coventry City parecia um time da primeira divisão, e o Manchester United lembrava uma equipe da segunda divisão - disparou.

Apesar da classificação do Manchester United à final da FA Cup, o comentário do ex-volante faz referência à atuação da equipe, e não ao resultado em si. Isso porque o time comandado por Erik ten Hag chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas acabou sofrendo o empate no segundo tempo.

Na prorrogação, os Diabos Vermelhos ainda sofreram um chute na trave e um gol no último minuto, anulado por impedimento. Diante deste cenário, a disputa de pênaltis acabou saindo "barata" para o gigante da Inglaterra.

Roy Kenae provocou polêmica mais uma vez com seus comentários ácidos, dessa vez sobre a atuação do Manchester United na Copa da Inglaterra (Foto: AFP)

Vale lembrar que esta não é a primeira polêmica na qual Roy Keane se envolve graças aos seus comentários ácidos. Durante a Copa do Mundo de 2022, o ex-jogador causou a ira de brasileiros por reclamar das dancinhas feitas pelos jogadores do Brasil nas comemorações de gols.

Mais recentemente, o irlandês comparou Haaland, que vive má fase no Manchester City, a um jogador de quarta divisão. A fala causou tantas reações que provocou uma resposta de Pep Guardiola, que saiu em defesa do seu atleta.