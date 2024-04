Lenda do Bayern dispara sobre corrida pela Champions: ‘Não vejo City ou Real melhor que nós’

(Foto: ALEXANDRA BEIER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 17:57 • Munique (ALE)

Antes da partida entre Bayern de Munique e Real Madrid pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, Lothar Matthäus, lenda dos Bávaros e Bola de Ouro em 1990, concedeu entrevista exclusiva à página 'Bundesleague Insider' e comentou sobre o desempenho da equipe alemã na temporada. O ex-jogador não acredita que tenha sido uma temporada decepcionante da equipe e deixou o favoritismo para o time de Munique.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na entrevista, o alemão afirmou que o trabalho de Thomas Tuchel não é decepcionante e comentou sobre a força do elenco, deixando o favoritismo ao clube de Munique.

- O Bayern de Munique não está tão mal, talvez seja a forma como vemos. Na Champions League, acho que quando passam, na final eles (Bayern) são os favoritos. Esse é o caminho mais forte, com Arsenal, Manchester City e Real Madrid para ir até a final - disse Matthäus.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Do outro lado, talvez seja um pouco “mais fácil”. Grandes nomes, mas não com a qualidade de Real e Bayern. Quem estiver indo por esse caminho com certeza será o favorito - acrescentou o ex-jogador sobre os confrontos do outro lado da chave.

Lothar Matthaus em 2022 (Foto: François-Xavier MARIT / AFP)

O ícone da Seleção Alemã acredita que a temporada dos Bávaros foi ofuscada pelo trabalho quase 'perfeito' de Xabi Alonso no comando do Bayer Leverkusen, a campanha invicta do time impediu o Bayern se aproximar da taça e quebrou a sequência de 11 Campeonatos Alemães seguidos.

➡️ Luis Enrique afirma que PSG não vencer Champions League será uma ‘decepção’ e detona a imprensa esportiva

Matthäus completou a entrevista dizendo que não vê o time de Guardiola nem os Blancos melhores que o clube alemão.

- Quando eu vejo a qualidade desses jogadores, eu vejo um time muito bom. Não vejo Manchester City e Real Madrid melhores que o Bayern de Munique. Temos um centroavante top, bons meio-campistas, jovens talentos e jogadores experientes. O Bayern tem um time fantástico - finalizou.