A 13ª rodada do Campeonato Alemão teve início na sexta-feira (1), com a vitória do Colônia sobre o Darmstadt por 1 a 0. Neste sábado (2), a jornada teve sequência com Leipzig e Heidenheim. A rodada também ficou marcada pelo adiamento do confronto entre Bayern de Munique e Union Berlin devido às nevascas que atingiram a capital da Alemanha na noite de sexta. Confira com o Lance! o resumo dos jogos da Bundesliga.