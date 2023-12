Neste domingo (17), às 16h45 (horário de Brasília), a Inter de Milão visita a Lazio no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Os Nerazzurri lideram a competição e podem abrir quatro pontos de vantagem em relação à vice-líder Juventus; os Aquiloti, em décimo, precisam buscar a vitória para subir na tabela. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.