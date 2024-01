No segundo tempo, mais pressão da La Viola, que controlava as ações do jogo e continuava a testar o goleiro Sommer. Até que aos 30 minutos, a Fiorentina teve um pênalti para cobrar, a chance de empatar o jogo e de dar um banho de água frio na Inter. Nicolás Gonzáles bateu e o goleiro Yan Sommer defendeu. Os Gigliatis continuaram em cima, mas o resultado se manteve até o final do jogo e a Inter reassumiu a liderança do Italiano.