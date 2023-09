Neste sábado (30), três jogos agitaram a 7ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24. O Napoli atropelou o Lecce, o Milan venceu a Lazio em casa, mas o destaque do dia aconteceu na goleada da Inter de Milão sobre a Salernitana, que contou com show de Lautaro Martínez. O atacante argentino saiu do banco no segundo tempo e marcou os quatro gols do time. Confira no Lance! um resumão completo do dia na Série A italiana.