Neste sábado (30), a bola rolou para cinco partidas da 8ª rodada do Campeonato Saudita. O grande destaque do dia na Saudi Pro League foi o duelo entre Al-Ahli e Al-Ettifaq, que terminou empatado em 0 a 0, marcado pelo reencontro de Roberto Firmino com Jordan Henderson e Georginio Wijnaldum, ídolos do Liverpool na última década. Além disso, a equipe visitante é treinada por Steven Gerrard, uma das grandes lendas do clube inglês.