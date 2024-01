Pela 22ª rodada da La Liga, Real Madrid e Las Palmas se enfrentam neste sábado (27), às 12h15 (de Brasília), no Gran Canaria Stadium. Visitantes no compromisso, os Merengues estão em segundo, com 51 pontos, e seguem na corrida pela liderança. O Las Palmas, do outro lado, faz boa campanha em nono lugar e quer se colocar na briga por vagas em competições europeias. O confronto terá transmissão da ESPN, na televisão fechada, e do Star+ no streaming.