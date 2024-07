Kylian Mbappé se torna o jogador mais valioso do mundo ao reforçar o Real Madrid

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 12:52 • Rio de Janeiro

Kylian Mbappé, novo reforço do Real Madrid, se tornou o jogador mais valioso do mundo, segundo a consultoria Football Benchmark. O astro francês teve seu valor de mercado aumentado para 244 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão), sendo o maior da história do futebol.

O atacante de 25 anos chegou a valer 230 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) em 2022, na época em que renovou com o Paris Saint-Germain. Os números subiram depois do jogador assinar um contrato de 5 anos com o clube espanhol, em que optou ir de graça em um pré-contrato, liberado desde janeiro deste ano.

Mbappé ultrapassou Bellingham, seu atual companheiro de equipe, no ranking do Football Benchmark, que possui um valor de mercado de 187,8 milhões de euros (R$ 1,14 bilhão). Haaland, atacante do Manchester City, vinha logo depois, com 186,6 milhões (R$ 1,13 bilhão).

Em sua compra definitiva ao PSG em 2018, o craque ex-Monaco foi contratado por 180 milhões de euros e representa até os dias atuais como a segunda contratação mais cara da história do futebol, em valores absolutos. A mais cara da história, também do clube parisiense, é de Neymar com 222 milhões de euros pagos ao Barcelona, em 2017.

Atualmente nos compromissos internacionais com a França pela Eurocopa, Mbappé entra em campo contra Portugal nesta sexta-feira (5), pelas quartas de final, após a seleção de Deschamps vencer a Bélgica por 1 a 0 na fase anterior.