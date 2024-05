Kudus marca de bicicleta contra o Manchester City e torcedores vão à loucura; veja a reação

(Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 13:14 • Manchester (ING)

Mohammed Kudus, meia ganês e um dos principais jogadores do West Ham, animou os torcedores na web ao marcar um golaço de bicicleta antes do intervalo da partida da última rodada da Premier League, contra o Manchester City, após a equipe de Pep Guardiola abrir 2 a 0 no início do jogo.

Os Cityzens tomaram o controle do jogo dos Hammers desde o início, com dois gols de Phil Foden, eleito o melhor jogador da temporada no Campeonato Inglês, mas antes do final da primeira etapa o camisa 14 do West Ham diminuiu a vantagem do Manchester, deixando o sonho do Arsenal mais vivo.

Veja a reação dos torcedores com o golaço de bicicleta:

