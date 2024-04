Klopp rejeita favoritismo do Liverpool na disputa da Premier League

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 08:05 • Liverpool (ING)

Jürgen Klopp foi enfático ao afastar do Liverpool o rótulo de favorito à conquista da Premier League. O técnico concedeu entrevista coletiva na quarta-feira (3), véspera do duelo diante do Sheffield United, pela 31ª rodada do campeonato. Você pode conferir um trecho da coletiva de Klopp no vídeo do topo da página.

E apesar de não querer falar sobre uma hipotética conquista, o alemão afirmou estar ansioso pelos jogos restantes da competição. Isso porque uma conquista de Premier League poderia coroar a sua temporada de despedida do clube inglês. Os Reds disputam a taça com o Manchester City, atual tricampeão da competição, e o Arsenal.

A partida entre Liverpool e Sheffield United acontece nesta quinta-feira (4), às 15h30 (hora de Brasília), em Anfield, casa do Liverpool.

Klopp espera disputa acirrada até o final da Premier League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)