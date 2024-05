Klopp coloca ponto final em discussão com Salah: “Não tem história”

Foto de Oli SCARFF / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 10:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Em clima de fim de festa no Liverpool, Klopp se envolveu em uma discussão com Salah, após o empate com West Ham no sábado passado. Em coletiva concedida nesta sexta-feira (3), o treinador alemão afirmou que o assunto já foi resolvido entre os dois.

-Está completamente resolvido. Não há problema. Se não nos conhecêssemos por tanto tempo, não tenho certeza de como lidaríamos. Mas nos conhecemos por muito tempo e respeitamos um ao outro tanto que não há problema. Estamos bem e não tem história - declarou o treinador alemão, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

(Foto de Oli SCARFF / AFP)

Klopp e Salah em: estremecidos

Antes favorito ao título, o Liverpool entrou em crise no último mês. Sem os resultados positivos, somados às eliminações na FA Cup e na Europa League, o clima no clube ficou estremecido, o que foi provado na prática no jogo de sábado.

Aos 35 do segundo tempo, Klopp chamou Salah para entrar em campo. Irritado, o egípcio retrucou, de maneira agressiva, provavelmente incomodado com o banco de reservas. Após o jogo, Klopp tentou aliviar a situação, mas Salah escolheu o caminho contrário. Na zona mista, o atacante declarou que "se eu falar, vai pegar fogo".

O empate no último sábado deixou o Liverpool na terceira posição da tabela, agora com uma diferença de cinco pontos em relação ao líder Arsenal, faltando apenas três rodadas para o fim da Premier League. Enquanto isso, o Manchester City, que tem um jogo a menos que os dois primeiros colocados, ocupa a vice-liderança, estando um ponto atrás do Arsenal. Os Reds retornam aos gramados neste domingo, quando enfrentam o Tottenham pela 36ª rodada.

Para a próxima temporada, Klopp já anunciou que deixará o clube, e Salah, sondado por times da Arábia Saudita, pode seguir o mesmo caminho.

