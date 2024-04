Kevin De Bruyne atinge marca histórica com o Manchester City; confira

Kevin De Bruyne conquistou 17 títulos com o Manchester City(Foto: Ben Stansall / AFP)







Publicada em 06/04/2024 - 11:01 • Manchester (ING)

O Manchester City venceu o Crystal Palace por 4 a 2 em partida válida pela 32ª rodada da Premier League, Kevin De Bruyne foi o grande nome da partida marcando dois gols e dando uma assistência, assim, o belga de 32 anos alcançou a marca dos 100 gols com a camisa celeste.

Ao chegar no feito dos 100 gols, De Bruyne entrou no hall dos três maiores artilheiros da história do City, atrás apenas de Raheem Sterling (131) e Sergio Agüero (260). O meia também é o quinto jogador que mais vestiu a camisa do clube, com 372 jogos, além das 167 assistências.

O Manchester City volta aos gramados nesta terça (9), contra o Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe tricampeã inglesa busca o bicampeonato do maior torneio entre clubes da Europa.