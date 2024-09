Juventus surpreende e inscreve brasileiro na Champions League

Thiago Motta, técnico da Juventus (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 21:11 • Turim (ITA)

A Juventus terá mais um brasileiro disputando a Champions League nesta temporada. Além de Bremer, Danilo e Douglas Luiz, o clube italiano decidiu inscrever Arthur na fase de liga da competição. O volante vivia expectativa de deixar a Velha Senhora, mas não houveram propostas até o fechamento da janela e ele permanecerá na equipe.

Ainda há a possibilidade de uma transferência ao futebol da Turquia, onde a janela se encerra apenas na próxima sexta-feira (13). No entanto, segundo o ge, o entendimento interno da Juve e dos representantes do atleta, este cenário é menos provável.

Na Juventus desde 2020, Arthur foi emprestado nas últimas duas temporadas para Liverpool e Fiorentina, respectivamente. Em 2023/24, fez 48 jogos pela Viola, sendo 32 como titular. Foi peça importante da equipe que terminou com o vice-campeonato da Conference League.

Contudo, a final da Liga Conferência foi exatamente a última partida do brasileiro, em 29 de maio. Desde então, a Fiorentina não exerceu a opção de compra do jogador, que retornou à Juve e treina separado do restante do elenco desde então. Houve ainda sondagem do Napoli no último dia de janela, mas as negociações não avançaram.

Arthur Melo em treino do Juventus; brasileiro está inscrito na Champions (Foto: Divulgação / Juventus)