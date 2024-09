Ex-atacante da Seleção da França passa noite detido por acusação de agressão sexual

Foto: Icon Sport







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Ídolo do Mônaco, o atacante Wissam Ben Yedder foi novamente colocado sob custódia policial. De acordo com o L'Équipe, o jogador é acusado de ter cometido agressão sexual enquanto estava bêbado.

Ainda segundo o jornal francês, o crime teria acontecido na virada de sexta-feira para sábado (6 e 7), na região dos Alpes Marítimos da França, onde mora o jogador desde que deixou o Monaco, no fim da última temporada. Agora, o atacante precisará se reapresentar à justiça no dia 15 de outubro.

O Ministério Público francês pediu a prisão preventiva do jogador, e tentou recorrer da decisão que o liberou. Ben Yedder não pode deixar a região, nem sair entre as 20h e às 6h ou frequentar estabelecimentos com bebidas e discotecas, além de entrar em contato com a vítima. No ano passado, o atacante foi condenado por estupro, tentativa de estupro e agressão pela promotoria de Nice.

Yedder jogou pelo Monaco entre as temporadas 2019/20 e 2023/24. Durante esse período, o atacante participou de 201 jogos oficiais pelo time, marcou 118 gols e forneceu 28 assistências. Na temporada 2019/20, Ben Yedder foi um dos artilheiros do Campeonato Francês, com 18 gols (empatado com Mbappé, que jogava pelo Paris Saint-Germain).

Em seu currículo pela seleção da França, ele conta com 19 jogos, nos quais marcou três gols e deu quatro assistências. Ben Yedder não disputou Copa do Mundo ou Eurocopa pela França, participando apenas de amistosos, compromissos pela Liga das Nações e jogos de eliminatórias.