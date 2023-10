- As portas estão abertas para mim na Arábia Saudita, quero sentir o desenvolvimento que está acontecendo lá. Cristiano Ronaldo foi o primeiro a ir e deu logo uma perspectiva diferente. Os jogadores pensaram no início que seria apenas ele, mas no mercado, perceberam que estava tudo mudando. Muitos jogadores, não só os que estão na fase final das carreiras, estão indo para a Arábia porque a competição é forte. Não só no campeonato, mas também na Liga dos Campeões Asiática, que é muito interessante - concluiu.