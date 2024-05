Jornalistas da TNT Sports apontam qual final de Champions foi a mais importante da carreira

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 19:17 • Redação do Lance!

A final da Champions League 23/24, disputada entre Real Madrid e Borussia Dortmund, se aproxima. No próximo sábado (1), às 16h (de Brasília), as equipes duelarão pelo mais alto posto do futebol europeu no estádio de Wembley, na Inglaterra, com transmissão da TNT Sports. Jornalistas da emissora, André Henning, Vitor Sergio Rodrigues, Taynah Espinoza e Bruno Formiga, deram uma exclusiva ao Lance!, em que revelaram seus rituais de preparação para o jogo, e além disso, qual final foi mais emblemática para a carreira de cada um.

Questionados acerca da final mais importante da carreira, a equipe não teve uma resposta unânime. Confira:

ANDRÉ HENNING

- Minha final mais especial foi em Berlim, em 2015, disputada entre Juventus e Barcelona. Foi minha primeira final in loco e estava ao lado do VSR e do Zico. No início, existia uma insegurança grande por sermos a casa da Champions League na TV fechada do país, mas, quando chegamos para fazer, demos uma prova do que faríamos nos anos seguintes. Aconteceu tudo de forma perfeita.

André Henning e Zico na transmissão da final da Champions 14/15. (Foto: Reprodução)

Na ocasião, a equipe comandada por Henning narrou o primeiro título de Neymar na Champions League. Com gol do brasileiro, o Barcelona venceu a Juve por 3 a 1 e levantou o quinto troféu da liga. Após o gol do brasileiro, que praticamente encerrou o jogo, André Henning fez uma das narrações mais relembradas de sua carreira: "O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino!"

BRUNO FORMIGA

- A minha final mais importante também é a minha primeira, em Paris 2022. Eu não esperava fazer parte da equipe de transmissão e foi tudo muito surpreendente. Agradeço muito à equipe, Henning, VSR... todos me ajudaram muito na cobertura do jogo.

A final relembrada por Formiga foi disputada entre Real Madrid e Liverpool, e terminou com o placar magro de 1 a 0. O gol decisivo foi feito por Vini Jr e terminou com a conquista da 14ª taça de Champions da história dos Blancos.

TAYNAH ESPINOZA

- Para mim, a final mais especial foi em Milão, entre Real e Atlético de Madrid, a minha primeira. Quando eu recebi a notícia de que ia para final, eu tava na janela da minha casa e comecei a gritar, meus vizinhos não entenderam nada (risos). Tinha um significado diferente para mim, num estádio que eu amava desde a infância por acompanhar o futebol italiano. Fora isso, acredito que a primeira é sempre mais importante.

A final relembrada pela apresentadora aconteceu na temporada 2015-16, entre os rivais de Madrid. Após 1 a 1 no tempo normal, os times decidiram a taça nos pênaltis, com triunfo dos Blancos.

VITOR SÉRGIO RODRIGUES

- Minha final favorita é a de Cardiff, entre Real e Juve, apesar de Berlim, junto com o André, ter sido a minha primeira. Acredito que, tecnicamente, esta foi a minha melhor final comentada . Estudei muito, li bastante e no final das contas, consegui performar bem, previ coisas do jogo que aconteceram.

Cardiff presenciou um verdadeiro show de Cristiano Ronaldo em campo. Na ocasião, os Blancos bateram a Juve por 4 a 1, com dois do Gajo, e conquistaram o bicampeonato consecutivo da Champions League.

(Foto: AFP/GERARD JULIEN)

Questionados sobre a preparação para uma partida tão grande, os jornalistas revelaram seus truques:

BRUNO FORMIGA

- Não mudo muita coisa em relação a um jogo normal, apenas a questão de deixar muitos ganchos anotados, já que a internet nos estádios costuma ser pouco confiável, devido ao grande número de pessoas. Às vezes, não dá para confiar em celular e notebook, já me aconteceu de não ter tomada na cabine de transmissão.

VITOR SÉRGIO RODRIGUES

- Em preparação não tem tanta diferença. A final é o último destino de uma jornada. Eu, por exemplo, estou fazendo jogos do Real desde as oitavas e do Borussia desde as quartas. A preparação para cobrir o time ajuda para cobrir qualquer fase. É preciso compilar muita coisa, já que é o último jogo da temporada. A partir daí, é saber usar os dados para contextualizar o factual, o que acontece no jogo. Além disso, é ficar em cima do dia a dia: entrar em jornais, perfis de torcida… tudo isso eu fui construindo com o passar do tempo