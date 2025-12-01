O Go Ahead Eagles puniu o atacante Victor Edvardsen após um episódio ocorrido na derrota por 4 a 0 para o Stuttgart, na última quinta-feira (27), pela Europa League. O jogador foi multado pelo próprio clube após ridicularizar a aparência física do meia Angelo Stiller, que nasceu com lábio leporino. O caso ganhou repercussão na imprensa europeia e motivou uma resposta imediata da equipe holandesa.

O incidente aconteceu pouco depois de Edvardsen entrar em campo. O atacante foi acionado aos 26 minutos do segundo tempo e, três minutos depois, recebeu cartão amarelo ao gesticular em referência ao nariz de Stiller. A atitude gerou irritação do alemão, que precisou ser contido por companheiros. A arbitragem registrou o gesto e advertiu o sueco em campo.

A direção do Go Ahead Eagles tratou o episódio como incompatível com os valores do clube e decidiu aplicar uma multa interna. O valor, de aproximadamente R$ 3,2 mil, será destinado ao departamento social da equipe. Após a repercussão, Edvardsen divulgou um comunicado oficial para pedir desculpas pelo comportamento.

— Foi um erro da minha parte e lamento profundamente o que aconteceu. Não deveria ter reagido daquela forma e assumo total responsabilidade. Quero pedir desculpas ao Stiller, aos meus companheiros e ao clube — afirmou o atacante.

Críticas de Wesley Sneijder

Ao fim do jogo, durante a transmissão da "Ziggo Sports", da Holanda, Wesley Sneijder criticou a ação de Edvardsen. O ex-jogador afirmou que Edvardsen deveria ir ao vestiário do Stuttgart se desculpar pela ação, principalmente pelo mau exemplo.

— Ele precisa ir agora para o vestiário do Stuttgart e se desculpar. Isso é bullying! E sabemos o que o bullying pode levar, vimos exemplos na vida. Isso é muito sério. O Go Ahead Eagles deveria pegá-lo pela orelha e arrastá-lo para o vestiário do Stuttgart. Crianças vão ver esse comportamento. Esse cara não está bem da cabeça. Eu tenho que parar de falar porque estou ficando cada vez mais com raiva — disparou Sneijder.

Angelo Stiller em ação pelo Stuttgart, da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)

