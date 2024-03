Joia italiana que marcou 500 gols na base desperta o interesse do PSG

Francesco Camarda (esquerda) marcou 500 gols na base do Milan e interessa a gigantes da Europa, incluindo o PSG (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 08:40 • Paris (FRA)

O PSG deve investir pesado para garantir a contratação do atacante italiano Francesco Camarda, do Milan, que aguarda a assinatura do seu primeiro contrato profissional. A informação é do site "Tutto Mercato".

O interesse no jovem parte, especialmente, do diretor desportivo do clube francês, Luís Campos. O português tem como filosofia de trabalho apostar em jogadores jovens, e enxerga em Camarda uma boa oportunidade, já que o jogador completou 16 anos no domingo (10), e está liberado para assinar seu primeiro vínculo na primeira equipe.

Conhecido por marcar 500 gols nas categorias de base do Milan, o jovem desperta o interesse de outros gigantes da Europa, como Arsenal, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Tottenham e Borussia Dortmund.

A joia também é comparada a craques como Mbappé, Haaland e Benzema pela sua capacidade de marcar gols. Além disso, Camarda ficou marcado por se tornar o jogador mais jovem a estrear no Campeonato Italiano, com apenas 15 anos e oito meses.

Com um jogador tão promissor em mãos, o Milan já se movimenta para garantir a permanência do jovem. Entretanto, existem algumas diferenças entre os desejos do clube e do atleta, o que abriria espaço para a investida do PSG.

Francesco Camarda estreou entre os profissionais com apenas 15 anos e oito meses de idade (Foto: Reprodução / Instagram: @camardafrancesco9)

A principal discordância está com relação ao momento da assinatura do contrato profissional: o Milan deseja renovar o vínculo com o jovem apenas na próxima janela de transferências, no meio do ano, de modo que possa fechar um contrato "cheio", de três anos, e não de dois anos e meio, como seria em caso de assinatura imediata (este é o desejo do atleta).

Questões financeiras também dificultam um acordo entre Milan e Camarda. Apesar das diferenças, há uma negociação em andamento e os Rossoneri seguem como favoritos a ficar com a joia italiana.