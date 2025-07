Joia brasileira, zagueiro Andrey projeta temporada junto ao Sabah FC, do Azerbaijão

Integrado na equipe principal do Sabah FC, zagueiro Andrey, de apenas 20 anos, vive a expectativa de disputar a sua primeira temporada completa pelo clube do Azerbaijão.

O jogador, que foi destaque do Canaã na Copinha de 2025, foi contratado por empréstimo com opção de compra pela equipe no último ano. O brasileiro se destacou na Liga de Aspirantes, em que foi campeão nacional e logo foi lançado na equipe principal, na qual fez parte do elenco campeão da Copa do país.

Em bate-papo, o jogador, que está em pré-temporada junto ao elenco, celebrou seu espaço no time de cima.

- Trabalhei muito forte desde que cheguei e tenho conquistado o meu espaço. Mas seguirei trabalhando com muita humildade

O Sabah FC vai disputar no dia 10 a pré-eliminatória da Liga Europa. Em confronto de ida e volta contra o NK Celje, da Eslovênia. Na conversa, Andrey falou sobre como tem sido a preparação.

- O grupo é qualificado e temos realizado uma pré-temporada bem positiva até aqui. Vamos em busca da vaga na fase de grupos da Liga Europa.