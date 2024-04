Jogo do PSG pela Champions League tem segurança reforçada após ameaças terroristas

Policiais reforça,m a segurança nos arredores do Parque dos Príncipes, casa do PSG, antes do duelo diante do Barcelona pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 15:24 • Paris (FRA)

As autoridades francesas reforçaram a segurança no entorno do Parc des Princes, casa do PSG, para o duelo diante do Barcelona pela Champions League. Pessoas próximas do estádio afirmam que foi feito um isolamento grande nos arredores do palco do jogo. Sem credencial e ingresso, ninguém se aproxima.

A decisão foi uma resposta às ameaças de ataques terroristas feitas pelo Estado Islâmico na última segunda-feira (8), publicadas no perfil do Al Azaim nas mídias sociais. As mensagens divulgadas diziam que a ordem era "matar todos".

- Não existe uma ameaça concreta (sobre a partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona), mas mantemos a prudência e a responsabilidade a todo o momento - afirmou a porta-voz do governo francês Prisca Thevenot nesta quarta-feira (10), poucas horas antes do jogo.

Segundo informações da AFP, as ameaças do Estado Islâmico inicialmente não chamaram atenção. Na terça-feira, entretanto, as autoridades da Espanha e França anunciaram reforços das medidas de segurança.

Vale lembrar que a França será palco dos Jogos Olímpicos deste ano, que acontecerão entre julho e agosto e a segurança é uma das grandes preocupações do país na organização do evento.

Apenas pessoas com credencial ou ingresso passam pelo cordão de isolamento feito pela polícia na França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)