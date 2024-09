Jogar de pulseira ou corrente é permitido no futebol?

Jogar de pulseira ou corrente é extremamente perigoso para os atletas. Na Copa do Mundo de 2022, Kounde precisou sair do campo para tirar a corrente que usava. (AFP)







26/09/2024

No futebol, a segurança dos jogadores é uma prioridade, e por isso a FIFA, que regula o esporte em nível global, estabeleceu uma série de diretrizes que visam proteger os atletas em campo. Entre essas diretrizes está a proibição do uso de certos acessórios durante as partidas, como pulseiras, correntes, anéis e outros objetos que podem causar acidentes. A pergunta sobre se um jogador de futebol pode jogar de pulseira ou corrente muitas vezes surge entre torcedores e atletas, especialmente em jogos amadores, onde essas regras nem sempre são bem compreendidas.

Jogador de futebol pode usar pulseira e corrente?

De acordo com as regras oficiais da FIFA, não é permitido que os jogadores entrem em campo usando pulseira, corrente, colar, anéis ou qualquer outro acessório que possa representar um risco de lesão tanto para o próprio jogador quanto para seus colegas de equipe ou adversários. Essa regra existe para garantir a segurança durante os contatos físicos, que são comuns no futebol.

Pulseiras e correntes podem facilmente causar acidentes. Jogar de pulseira, por exemplo, pode causar problemas nos dedos ou no uniforme de um adversário durante uma dividida, o que pode resultar em cortes, arranhões ou até mesmo lesões mais graves, como fraturas. Da mesma forma, correntes podem romper-se durante o jogo, criando um risco não apenas para quem as usa, mas também para outros jogadores, caso o acessório caia no gramado e alguém tropece ou se machuque ao pisar nele.

Por que as regras proíbem de jogar de pulseiras e correntes?

A principal razão para a proibição de jogar de pulseira ou corrente é a segurança. Durante uma partida de futebol, os jogadores estão constantemente em movimento e em contato físico uns com os outros. Itens como pulseiras, correntes e anéis podem causar ferimentos acidentais. Em jogos de alto nível, onde os confrontos físicos são ainda mais intensos, o uso de acessórios pode representar um risco significativo, não apenas para o jogador que os utiliza, mas para todos os participantes do jogo.

Esses acessórios também podem ser perigosos para o próprio jogador. Durante uma queda, uma corrente pode ficar presa em algo, ou uma pulseira pode rasgar a pele, causando ferimentos. Anéis também representam riscos, pois podem causar lesões nas mãos e nos dedos durante uma dividida ou em caso de contato acidental com o adversário.

O que diz a FIFA sobre jogar de pulseiras e correntes no futebol?

A FIFA é muito clara ao afirmar que os jogadores não devem usar nenhum tipo de item que possa causar dano, ou seja, não pode jogar de pulseira ou corrente em um jogo. Antes do início de cada partida, os árbitros têm a responsabilidade de verificar se todos os jogadores estão em conformidade com as regras, o que inclui a remoção de qualquer acessório perigoso, como correntes, pulseiras, colares, brincos e anéis.

Se um jogador entrar em campo usando esses itens, o árbitro tem autoridade para exigir que ele os remova imediatamente. Em caso de desobediência ou insistência em manter os acessórios, o jogador pode ser advertido e, em última instância, até expulso da partida.

No entanto, em algumas situações, certos acessórios podem ser permitidos, desde que não apresentem riscos. Por exemplo, alguns jogadores utilizam faixas ou braceletes de material leve e macio para prender o cabelo ou demonstrar apoio a uma causa específica, como luto por um companheiro de equipe. Essas exceções são aceitas desde que o acessório não represente perigo​.

Quais acessórios são permitidos no futebol?

Embora jogar de pulseira ou corrente seja proibido, há certos acessórios que são permitidos, desde que atendam aos critérios de segurança. Entre os itens permitidos estão faixas de cabelo feitas de tecido ou materiais flexíveis, como borracha. Esses itens são comuns entre jogadores de cabelo longo e não apresentam risco de lesão.

Faixas e braçadeiras de capitão também são acessórios permitidos e amplamente utilizados no futebol. As braçadeiras, geralmente de tecido elástico, são usadas para identificar o capitão da equipe e devem estar visíveis no braço do jogador. Por serem feitas de materiais leves e sem partes rígidas, elas não representam nenhum perigo durante o jogo.

Além disso, alguns jogadores com necessidades médicas específicas, como o uso de dispositivos ortopédicos ou próteses, podem utilizá-los em campo, desde que estejam devidamente acolchoados e aprovados pelo árbitro. Isso garante que esses dispositivos não causem riscos ao jogador que os utiliza nem a outros atletas.

Qual o procedimento para jogadores que entram em campo com acessórios proibidos?

Nas competições de alto nível, os árbitros e suas equipes de assistência são responsáveis por garantir que nenhum jogador entre em campo usando acessórios proibidos. Antes do início da partida, os jogadores são verificados para garantir que estão em conformidade com as regras. Caso seja encontrado um item proibido, como pulseira ou corrente, o jogador será orientado a removê-lo.

Se o jogador insistir em jogar de pulseira ou corrente, ele pode ser advertido com um cartão amarelo e, dependendo da gravidade da situação, pode até ser expulso do jogo. Em competições amadoras ou amistosas, essa fiscalização pode ser menos rigorosa, mas as diretrizes da FIFA ainda devem ser seguidas para garantir a segurança de todos os envolvidos.