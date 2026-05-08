Em alta no Catar e com futuro indefinido, Paulo Otavio disputa mais uma final pelo Al Sadd
Companheiro de Firmino, brasileiro busca seu sexto título pelo clube
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No Catar, Paulo Otavio disputará a final da Copa do Emir com o Al Sadd diante do Al Gharafa, neste sábado (9), às 11h30 (de Brasília). Aos 31 anos, o lateral-esquerdo busca o seu sexto troféu com o clube em uma partida que pode marcar a despedida do brasileiro.
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Em abril, Paulo Otavio já havia conquistado o tricampeonato nacional, além de ter sido eleito o melhor jogador de sua posição pela terceira temporada consecutiva. Sgundo o "Sofascore", o brasileiro foi líder em desarmes na última edição da Champions League da Ásia e na Qatar Stars League.
- São fundamentos que eu trouxe da Alemanha. Como a maioria dos laterais brasileiros, eu também procuro apoiar bastante o ataque, mas os quatro anos em que atuei no Wolfsburg, e em especial meu período com o Oliver Glasner, me fizeram um jogador muito mais disciplinado defensivamente - avalia o lateral-esquerdo, que soma 16 assistências e nove gols em 98 jogos pelo Al Sadd.
Revelado pelo Athletico-PR em 2012, Paulo Otavio construiu uma carreira sólida no exterior, onde defendeu o LASK Linz, da Áustria, mas também o Wolfsburg. Na Alemanha, o brasileiro atuou entre 2019 e 2023 e foi treinador por Oliver Glasner, atual treinador do Crystal Palace, da Inglaterra.
Com contrato no fim da temporada, Paulo Otavio não descarta um retorno ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. Ainda assim, o jogador planeja encerrar sua passagem pelo Catar com chave de ouro.
- O futuro a Deus pertence e eu quero desfrutar desse final de temporada por aqui antes de definir meu próximo passo. Estou muito feliz e confiante em mais uma conquista. Sempre gostei dos grandes jogos e tive a felicidade de marcar gols importantes na carreira. Quem sabe isso não possa se repetir? - projetou o atleta.
No Al Sadd, Paulo Otavio é companheiro de nomes conhecidos dos brasileiros, como Roberto Firmino e Claudinho. Além disso, o lateral-esquerdo é comandado pelo técnico italiano Roberto Mancini.
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