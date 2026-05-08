Em alta no Catar e com futuro indefinido, Paulo Otavio disputa mais uma final pelo Al Sadd

No Catar, Paulo Otavio disputará a final da Copa do Emir com o Al Sadd diante do Al Gharafa, neste sábado (9), às 11h30 (de Brasília). Aos 31 anos, o lateral-esquerdo busca o seu sexto troféu com o clube em uma partida que pode marcar a despedida do brasileiro.

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Em abril, Paulo Otavio já havia conquistado o tricampeonato nacional, além de ter sido eleito o melhor jogador de sua posição pela terceira temporada consecutiva. Sgundo o "Sofascore", o brasileiro foi líder em desarmes na última edição da Champions League da Ásia e na Qatar Stars League.

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- São fundamentos que eu trouxe da Alemanha. Como a maioria dos laterais brasileiros, eu também procuro apoiar bastante o ataque, mas os quatro anos em que atuei no Wolfsburg, e em especial meu período com o Oliver Glasner, me fizeram um jogador muito mais disciplinado defensivamente - avalia o lateral-esquerdo, que soma 16 assistências e nove gols em 98 jogos pelo Al Sadd.

Revelado pelo Athletico-PR em 2012, Paulo Otavio construiu uma carreira sólida no exterior, onde defendeu o LASK Linz, da Áustria, mas também o Wolfsburg. Na Alemanha, o brasileiro atuou entre 2019 e 2023 e foi treinador por Oliver Glasner, atual treinador do Crystal Palace, da Inglaterra.

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Com contrato no fim da temporada, Paulo Otavio não descarta um retorno ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. Ainda assim, o jogador planeja encerrar sua passagem pelo Catar com chave de ouro.

- O futuro a Deus pertence e eu quero desfrutar desse final de temporada por aqui antes de definir meu próximo passo. Estou muito feliz e confiante em mais uma conquista. Sempre gostei dos grandes jogos e tive a felicidade de marcar gols importantes na carreira. Quem sabe isso não possa se repetir? - projetou o atleta.

No Al Sadd, Paulo Otavio é companheiro de nomes conhecidos dos brasileiros, como Roberto Firmino e Claudinho. Além disso, o lateral-esquerdo é comandado pelo técnico italiano Roberto Mancini.

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