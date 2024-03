João Cancelo faz exames para despistar problemas do coração

(Foto: Josep LAGO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 13:05 • Barcelona (ESP)

João Cancelo não foi relacionado para o jogo do último domingo (17) frente ao Atlético de Madrid porque um familiar do português sofre de um problema cardíaco, os serviços médicos do clube querem descartar que seja hereditário. O jogador já foi dado como apto, e por isso deve integrar os trabalhos da Seleção Portuguesa.

Após o jogo, que terminou com vitória do Barcelona por 3 a 0, o atacante Fermín dedicou o resultado a Cancelo e deu a entender que o lateral passava por um momento difícil. Por precaução, o lateral dos culés não viajou com a equipe e fez exames para atestar que está tudo correto.

Os testes realizados pelo português não detetaram qualquer problema e está em condições de competir normalmente. João Cancelo deve agora juntar-se ao elenco de Portugal, o lateral faz parte de um grupo de oito jogadores que está autorizado a se apresentar após o jogo com a Suécia, pois só entra nas contas de Roberto Martínez para o jogo com a Eslovénia.