O Iraque surpreendeu a todos e se classificou em primeiro no Grupo D da competição, que contava também com o Japão. No duelo contra o Vietnã, uma vitória pelo placar de 3 a 2 com um gol no último minuto. No outro jogo do grupo, o Japão fez a lição de casa e vence a Indonésia por 3 a 1, garantindo também a passagem para as oitavas de final.