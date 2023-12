Neste sábado (23), às 14h (horário de Brasília), a Internazionale recebe a Lecce, no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, jogo válido pela 17ª rodada da Série A Calcio. Os Nerazzurri são os atuais líderes da competição com 41 pontos, quatro pontos de vantagem para a vice-líder Juventus, que tem 37, e nove pontos de frente para o Milan, terceiro colocado, que tem 32. Já os Giallorossi, que somam cinco jogos sem perder, com quatro vitórias e um empate, ocupam a 12ª colocação da competição com 20 pontos, sonhando, sim, com uma possível classificação para a Liga de Conferência da Uefa. O jogo terá transmissão do Star+ (Streaming).