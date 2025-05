O duelo entre Inter de Milão e Barcelona é a chance de Simone Inzaghi celebrar a chegada à mais uma final continental. Com vantagem na primeira etapa, a classificação confirmaria um feito para o italiano: chegar em duas finais de Champions League no clube nerazzurri.

Na história da Inter, apenas Helenio Herrera alcançou duas finais da maior competição continental com a Inter. A equipe venceu em ambas as ocasiões, nas temporadas 1963/64 e 1964/65.

Irmão do atacante Filippo Inzaghi, o irmão Simone ganhou prestígio no cenário internacional a beira de campo, no comando da Lazio. No clube, foram seis temporadas completas, com três títulos conquistados: a Copa da Itália de 2018/19 e as Supercopas da Itália de 2017 e 2019.

Após destaque na capital, ele foi dirigir a Inter de Milão em 2021. Aos 48 anos, Simone comanda a Inter desde 2021 e já soma cinco títulos: três Supercopas da Itália, duas Copas da Itália e o título da Serie A na temporada 2023/24. Ele ainda igualou o feito que apenas José Mourinho conseguiu nos últimos 50 anos e levou a Inter a uma final de Liga dos Campeões, perdida para o Manchester City em jogo duríssimo.

