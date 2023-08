Na última partida, o Inter Miami venceu o Orlando City, ex-time de Kaká, por 3x1. Lionel Messi marcou 2 gols no jogo que garantiu vaga paras as oitavas. Contra o FC Dallas, o desempenho do time de Leo não agrada. Nos últimos 3 jogos, foram 2 derrotas e um empate. A esperança do torcedor fica em cima do craque argentino para mudar esse cenário.