Inter Miami sonha com a contratação de Di María, afirma jornalista

Publicada em 03/05/2024 - 07:00 • Florida (EUA)

Após a notícia de que Di María não pretende retornar ao Rosario Central na próxima janela de transferências, o futuro do astro argentino se tornou uma grande incógnita. Entre muitos rumores, a notícia da vez é de que o Inter Miami, de Lionel Messi, está de olho na contração do jogador de 36 anos. A apuração é do jornalista Gastón Edul, da TyC Sports.

O contrato de Di María termina no dia 30 de junho deste ano. Após desistir de retornar ao seu país natal, a prioridade do argentino é seguir no Benfica por mais uma temporada, porém, o Inter Miami, que conta com Messi como o principal trunfo para convencer o jogador, promete realizar investidas pelo meia-atacante.

Di María pode se juntar a Messi e Suárez na equipe. (Photo by Brennan Asplen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Para contratar Ángel, o Inter Miami precisará de uma espécie de engenharia financeira. Isto já que o elenco do Inter Miami já conta com jogadores de alto nível: as três vagas para 'Jogador de franquia' estão ocupadas por Messi, Busquets e Campana, enquanto Suárez, Alba e Nico Freire se enquadram nas vagas de jogadores estrangeiros com mais de 23 anos.

Os planos do craque de retornar à Argentina foram arruinados por ameaças à família de Di María. Na madrugada do dia 25 de março do ano passado, um fio de nylon foi jogado de um carro suspeito em direção ao condomínio Funes Hills Miraflores, na área de Funes, onde Di María costuma ficar sempre que visita o país.

O contexto arruinou toda chance de retorno do jogador ao Rosario Central, clube que revelou Di María, e onde o astro sonhou encerrar a carreira. Com a incerteza na situação, múltiplos clubes demonstram interesse em assinar com o veterano, que deve ser protagonista da próxima janela.