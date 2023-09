O QUE VEM POR AÍ?

Apesar do empate por 1 a 1 com a Real Sociedad no meio de semana pela Uefa Champions League, a Inter de Milão vai "muito bem, obrigado" no Campeonato Italiano. A equipe, além de ter vencido todos os seus jogos até aqui e liderar a Série A, vem de uma sonora goleada por 5 a 1 contra o Milan, seu maior rival. Na última rodada, vitória fora de casa contra o Empoli por 1 a 0. Para o jogo desta quarta, o técnico Simone Inzaghi deve escalar Barella e Dumfries em uma linha de cinco.