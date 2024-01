Neste sábado (6), às 8h30 (horário de Brasília), a Inter de Milão recebe o Hellas Verona no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Os Nerazzurri lideram a competição em grande forma, com 45 pontos, o melhor ataque e a melhor defesa; já o time visitante está na beira da zona de rebaixamento, em 17º, com apenas 14 pontos. O jogo terá transmissão do Star+.