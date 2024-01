O desafio do Verona era muito difícil antes mesmo da partida começar. O time não atravessa grande fase, mas precisou visitar o líder do campeonato e jogar com a pressão da torcida adversária. A Inter, que nada tinha a ver com isso, implementou seu ritmo de jogo desde o início e abriu o placar com Lautaro. O gol do argentino aos saiu logo aos 13 minutos de partida.