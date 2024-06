Em seis jogos na história entre as duas seleções, a Eslováquia nunca venceu a Inglaterra, com cinco derrotas e um empate (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 15:55 • Gelsenkirchen (ALE)

Inglaterra e Eslováquia se enfrentam neste domingo (30), às 13h (horário de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE), em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa. A partida terá transmissão da CazéTV.

Os Três Leões, comandados por Gareth Southgate, fizeram fase de grupos questionável, mas lideraram o grupo C com cinco pontos; a Eslováquia, na trocação da chave E, passou em terceiro, empatada com quatro pontos com todos os outros times da chave, contando com os critérios de desempate. Quem passar do confronto terá pela frente a Suíça, que superou a Itália na abertura da fase.

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Eslováquia

Oitavas de final - Eurocopa



📆 Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Halil Umut Meler-TUR (árbitro); Mustava Emre Eyisoy-TUR e Kerem Ersoy-TUR (auxiliares); Rade Obrenovic-SVN (quarto árbitro); Marco Fritz-ALE, Christian Dingert-ALE e Tomasz Kwiatkowski-POL (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi e Kieran Trippier; Kobbie Mainoo e Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Phil Foden; Harry Kane



ESLOVÁQUIA (Técnico: Francesco Calzona)

Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Juraj Kucka, Stanislav Lobotka e Ondrej Duda; Ivan Schranz, Róbert Bozeník e Lukás Haraslín

