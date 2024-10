Inglaterra encara decisão antecipada pelo acesso na Nations League

Lee Carsley e Harry Kane em treinamento pela seleção da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)







A Inglaterra enfrenta a Finlândia neste domingo (13), às 13h (de Brasília), em jogo decisivo para as pretensões dos Três Leões na competição. Após perder para a Grécia na última quinta, o time comandado por Lee Carsley está na segunda colocação do Grupo B2, com três pontos a menos que os líderes.

A partida tem peso para a Inglaterra: é preciso vencer fora de casa para buscar a liderança nos confrontos finais, marcados para a pausa internacional de novembro. Caso contrário, o cenário pode ficar preocupante.

A decisão antecipada para a Inglaterra

Qualquer resultado diferente da vitória em Helsinki, a depender do placar de Grécia x Irlanda, deve atrapalhar os planos do acesso. Isto porque a segunda colocação do grupo não assegura a vaga. Apenas o líder garante um lugar na divisão acima de forma direta, enquanto o vice disputa, em formato de playoffs, a outra vaga com os terceiros colocados na Liga A.

E o retrospecto histórico entre as seleções é amplamente favorável. Em 12 partidas disputadas entre Inglaterra e Finlândia, os Três Leões jamais foram derrotados: são dez vitórias e dois empates.

A Finlândia é a atual lanterna do grupo, com três derrotas em três partidas. Além disso, também sofreu sete gols: é a pior defesa da Liga B na Nations League.

O momento atual, entretanto, é de oscilação. Após a demissão de Southgate, o treinador interno Carsley ainda não conseguiu emplacar uma sequência de boas atuações. As vitórias contra Irlanda e Finlândia não foram convincentes, e o mau desempenho na derrota para a Grécia ligou o alerta. É preciso reagir.

Independente do resultado neste domingo, Lee Carsley não deve ficar no comando do time. De acordo com a imprensa alemã, Thomas Tuchel, ex-Chelsea e Bayern de Munique, tem conversas avançadas para assumir a equipe nacional.

