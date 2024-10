Espanha vence com frango de Schmeichel e assume a liderança do grupo

Luis de la Fuente, treinador da Espanha (Foto: Jose Jordan/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 17:50 • Múrcia (ESP)

A Espanha venceu a Dinamarca por 1 a 0 em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Nations League da Uefa. O gol do triunfo foi marcado por Zubimendi, em uma falha do goleiro Kasper Schmeichel, que fazia partida segura até então. O resultado faz com que a Roja assuma a liderança do Grupo A4, com sete pontos, um a mais que a Dinamarca, em segundo.

➡️ Saiba como funciona a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo

Espanha 1x0 Dinamarca: como foi o jogo?

A Espanha apresentou um futebol ofensivo, mas ainda um pouco distante do que jogou na Eurocopa de 2024. A equipe de Luis de la Fuente até criava oportunidades, mas esbarrava em uma ótima atuação defensiva da Dinamarca, principalmente do goleiro Kasper Schmeichel.

O empate parecia assegurado em Múrcia, porém, o defensor foi de herói a vilão aos 34 minutos da segunda etapa. Zubimendi, meia da Real Sociedad, recebeu uma bola na entrada da grande área e bateu firme para o gol. O arqueiro, que estava pronto para fazer a defesa, deixou a bola passar. Este foi o primeiro gol de Zubimendi com a camisa da Fúria e assegurou o resultado positivo em casa.

Espanha e Dinamarca fizeram uma partida equilibrada pela Nations League (Foto: Jose Jordan/AFP)

O que vem pela frente

Com a vitória, a Espanha se prepara para enfrentar a Sérvia na próxima terça (15), enquanto a Dinamarca vai encarar a Suíça no mesmo dia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

ESPANHA x DINAMARCA

3ª RODADA - LIGA DAS NAÇÕES DA UEFA

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de outubro de 2024, às 15h45 (horário de Brasília)

📍 Local: Estadio Nueva Condomina, em Múrcia (ESP)

🥅 Gols: Zubimendi (34'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Raya (ESP); Hjulmand, Kristiansen, Bah e Nelsson (DIN)

⚽ ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Raya; Porro, Vivian, Laporte e Grimaldo; Zubimendi, Ruiz, Yamal (Gómez), Pedri (Merino), Oyarzabal (Baena) e Morata (Joselu)

DINAMARCA (Técnico: Lars Knudsen)

Schmeichel; Nelsson, Vestergaard e Kristensen; Bah, Hjulmand, Hojbjerg e Kristiansen; Eriksen (Isaksen), Gronbaek (Hojlund) e Dolberg (Poulsen)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ivan Kruzliak (ESL)