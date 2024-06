Inglaterra decepciona em Wembley e é derrotada por seleção que está fora da Eurocopa

Harry Kane passou em branco durante 64 minutos. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 17:45 • Londres (ING)

A Inglaterra perdeu por 1 a 0 diante da Islândia, em partida amistosa de preparação para a Eurocopa 2024. Após bater a Hungria por 3 a 0 na última segunda, o time de Gareth Southgate foi a Wembley para se despedir da torcida antes da competição continental, mas teve atuação desligada e não conseguiu vencer em Londres.

O gol islandês foi marcado por Þórsteinsson logo no início do jogo, em bela jogada individual pela esquerda. O placar representou o fim de uma sequência positiva da seleção inglesa: o time ainda não tinha perdido para uma equipe europeia após a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Fim da sequência da Inglaterra

A única derrota inglesa no ciclo pós-Copa tinha sido contra o Brasil, jogo em que Endrick marcou o solitário gol da Seleção Canarinho em Londres.

Depois de ser eliminada para a França nas quartas da Copa, a Inglaterra entrou em campo onze vezes contra seleções do Velho Continente. Veja o retrospecto, que foi encerrado com a derrota de hoje:

Qualif Euro: vitória diante da Itália por 2x1

Qualif Euro: vitória diante da Ucrânia por 2x0

Qualif Euro: vitória diante da Malta por 4x0

Qualif Euro: vitória diante da Macedônia por 7x0

Qualif Euro: empate por 1x1 com a Ucrânia

Amistoso: vitória diante da Escócia por 3x1

Qualif Euro: vitória diante da Itália por 3x1

Qualif Euro: vitória diante da Malta por 2x0

Qualif Euro: empate por 1x1 com a Macedônia

Amistoso: empate por 2x2 com a Bélgica

Amistoso: vitória diante da Bósnia por 3x0

Þórsteinsson, herói da Islândia no confronto contra a Inglaterra, comemora gol em Wembley. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Bom lembrar que, ao contrário da Inglaterra, a Islândia não conseguiu se classificar para a Eurocopa 2024. Na última partida antes da disputa continental na Alemanha, o time inglês, mesmo contando com craques como Kane, Palmer e Foden, passou a impressão de não estar dando tanto peso para o confronto amistoso.

