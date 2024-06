(Foto: GEOFF CADDICK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro

O coproprietário do Wrexham, Rob McElhenney, está tentando convencer Gareth Bale a retornar aos gramados. A lenda do Real Madrid anunciou sua despedida do futebol em janeiro de 2023, quando atuava pelo Los Angeles FC e a oferta do clube galês ainda está de pé, segundo o mandatário.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O atacante é considerado um dos maiores jogadores da sua geração e conquistou cinco troféus da Champions League com os Blancos, mas perdeu o amor pelo futebol no final da carreira. Essa foi a segunda vez que o clube da terceira divisão tenta contratar o astro.

➡️ Vini Jr se pronuncia após prisão de torcedores na Espanha: ‘Eu sou o algoz dos racistas’

- Gareth Bale ainda está tecnicamente disponível! Fiz o apelo no ano passado e só vou dizer a Gareth que a oferta ainda está em cima da mesa. Vamos deixá-lo jogar golfe sempre que quiser. Contanto que ele venha treinar e descobriremos como colocá-lo no time - detalhou o co-proprietário, em entrevista ao The Athletic.

(Foto: JOSE JORDAN / AFP)

O ex-jogador foi responsável por atingir uma marca história e ajudar o País de Gales a se classificar para a Copa do Mundo de 2022, sendo a primeira vez desde 1958.

Bale rejeitou a abordagem inicial da contratação no ano passado, mas Rob McElhenney fez outra tentativa depois que o time da terra natal do atacante foi promovido à League One (terceira divisão inglesa). A estrela de Hollywood, Ryan Reynold também é um dos donos do Wrexham, e assumiu a gestão de maneira definitiva em fevereiro de 2021.