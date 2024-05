Hellas Verona x Inter de Milão: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela Campeonato Italiano

Inter de Milão entra em campo pela última vez na temporada (Arte/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 08:00 • Verona (ITA)

A Inter de Milão encara o Hellas Verona, neste domingo (26), pela 38ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Ramón Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, com transmissão do Star+ (Clique aqui para assinar e assistir no Star+).

✅ FICHA TÉCNICA

Hellas Verona x Inter de Milão

Data e horário: domingo, 26/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

Onde assistir: Star+

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HELLAS VERONA (Técnico: Marco Baroni)

Montipo; Centonze, Coppola, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez

