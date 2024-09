Harry Kane brilha em noite histórica e Inglaterra vence a segunda na Liga das Nações da Uefa

Harry Kane comemora gol pela Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)







A Inglaterra venceu a Finlândia por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B2 da Liga das Nações da Uefa. Grande nome do resultado, Harry Kane teve motivos além do gols marcados para festejar em Wembley: nesta terça (10), o atacante completou 100 partidas com a camisa da seleção inglesa.

Os gols, marcado após passes de Trent Alexander-Arnold e Noni Madueke, fizeram com que o atacante chegasse ao 68º com a camisa da seleção nacional. Ele deixou o campo aos 78 minutos, dando lugar a Jarrod Bowen, e foi ovacionado pela torcida.

O resultado foi justo e poderia ter sido até maior, devido ao volume de jogo inglês: ao todo, foram 22 chutes a gol contra dois dos adversários. Hradrecky, goleiro finlandês do Bayer Leverkusen, foi obrigado a fazer boas defesas e evitou um placar elástico.

Com o resultado, a Inglaterra chega aos seis pontos na segunda colocação do Grupo B2. Os Três Leões estão empatados com a Grécia.

Harry Kane foi homenageado pela Federação de Futebol da Inglaterra pelos 100 jogos com a seleção (Foto: Justin Tallis / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

INGLATERRA X FINLÂNDIA

2ª rodada - Grupo B2 - Nations League

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Wembley Stadium, em Londres (ING);

📺 Onde assistir: SporTV2;

⚽ Gols: Harry Kane, aos 57' e aos 76' (ING)

🅰️ Assistências: Trent Alexander-Arnold e Noni Madueke (ING)

🟨 Cartões amarelos: Rasmus Schuller (FIN)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Lee Carsley)

Jordan Pickford; Alexander-Arnold, Ezri Konsah (Colwill), John Stones (Guéhi) e Rico Lewis; Angel Gomes, Declan Rice, Jack Grealish; Bukayo Saka (Madueke), Anthony Gordon (Eze) e Harry Kane (Bowen)

FINLÂNDIA (Técnico: Markku Kanerva)

Lukas Hradecky; Adam Stahl, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov e Jere Uronen (Niskanen); Matti Peltola e Rasmus Schuller (Walta); Topi Keskinen, Glen Kamara e Fredrik Jensen; Teemu Pukki (Kallman).